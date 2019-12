Le Togo met en place un cadastre minier pour une meilleure gestion des titres et permis

(Agence Ecofin) - Le gouvernement togolais vient de mettre en place des outils de gestion de ses données géominières. En effet, mardi 17 décembre 2019, ont été lancés à Lomé les Systèmes de Cadastre minier (SCM), d’Information géologique et minière (SIGM), et de Gestion électronique de données (GED).

Leur mise en place, devant permettre de moderniser la gestion du cadastre minier, entre dans le cadre du Projet de développement et de gouvernance minière (PDGM), appuyé par le Groupe de la Banque mondiale, et qui vise à renforcer la capacité de l’Etat à gérer les ressources minières de manière durable, sur les plans écologique, social et économique.

Ces outils informatisés, notamment le cadastre qui permet désormais de mieux gérer les titres miniers de manière encadrée, constituent la pierre angulaire d’une bonne gestion des ressources minières, selon Banimpo Gbengbertane, coordonnateur du PDGM.

Pour rappel, ce programme d’une durée de cinq ans est appuyé à hauteur de 15 millions de dollars par l’institution de Bretton Woods, pour un secteur extractif qui représente plus de 20% des exportations togolaises

R.E.D