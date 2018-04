Gabon : remise de diplômes à la première promotion de l’Ecole des Mines et de la Métallurgie de Moanda

(Agence Ecofin) - Le 21 avril prochain, 27 des 29 ingénieurs et techniciens inscrits de la première promotion de l’Ecole des Mines et de la Métallurgie de Moanda (E3MG) recevront leurs diplômes des mains des plus hautes autorités du pays. Cette cérémonie se tiendra sur le site de l’école en présence du président Ali Bongo Ondimba et de nombreuses autres personnalités.

«Cette école d’application par excellence, unique en Afrique centrale, est une contribution importante au plan stratégique Gabon émergent. Elle permet de répondre aux besoins du Gabon en ressources humaines à travers des formations de pointe dans les domaines de la mine et la métallurgie.», peut-on lire dans le communiqué de presse transmis à Agence Ecofin.

L’école, qui a ouvert ses portes en octobre 2016, a été cofinancée par l’Etat gabonais et le groupe ERAMET via sa filiale Comilog, à hauteur de 10 milliards FCfa. Comilog qui exploite un gisement de classe mondiale à Moanda, est le deuxième fournisseur de minerai de manganèse à haute teneur au monde, avec 15% du marché mondial.

