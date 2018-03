Une junior minière sud-africaine acquiert des intérêts dans la licence d'antimoine Pomar au Portugal

(Agence Ecofin) - La compagnie listée sur AIM Scotgold a annoncé lundi, qu’elle a conclu avec la société d’exploration minière sud-africaine PanEx Resources, un accord pour lui céder jusqu’à 80% de participation dans sa filiale portugaise détenant la licence Pomar. La licence Pomar couvre 264 km² et inclut les mines d’antimoine de das Gatas. Pomar et Casalinho, de petites mines de haute teneur ont produit du concentré d’antimoine et de l’or dans les années 1940.

Selon les termes de l’accord, PanEx dépensera un montant initial de 100 000 €, ensuite 1,5 million € sur une période de 18 mois pour la première phase de développement du projet, pour acquérir 50% de participation dans Scotgold Portugal. A la fin de cette phase, elle pourra dépenser 5 millions € sur 2 ans pour la deuxième phase de développement du projet, afin d’acquérir 30% d’intérêts supplémentaires dans Scotgold Portugal.

«Nous sommes ravis de conclure cet accord avec PanEx, qui, grâce à ses solides ressources techniques et financières, permettra le développement accéléré de la très prometteuse licence Pomar.», commente le CEO de Scotgold, Richard Gray (photo).

PanEx est une société d'exploration non cotée, basée à Johannesburg.