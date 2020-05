L’atteinte des objectifs climatiques par les énergies renouvelables nécessitera 500 % de minéraux en plus d’ici 2050

(Agence Ecofin) - La production de minéraux tels que le graphite, le lithium et le cobalt devra augmenter de 500 % d’ici 2050 pour satisfaire la demande mondiale croissante en énergie propre. Telle est la principale information du rapport « Minerals for Climate Action : The mineral intensity of the clean energy transition » publié par la Banque mondiale.

Selon l’étude, il faudra plus de 3 milliards de tonnes de minéraux et de métaux pour mettre en place les infrastructures solaires, éoliennes et géothermiques nécessaires à l’atteinte de l’objectif de limitation à moins de 2 °C du réchauffement climatique. Cependant précisent les experts, l’empreinte carbone de l’extraction de ces matières représentera seulement 6 % des émissions de gaz à effet de serre des technologies d’énergie fossiles pour une quantité équivalente d’énergie.

Le rapport met également en évidence le rôle important que pourra jouer le recyclage et la réutilisation des minéraux pour faire face à la croissance de la demande. Cet apport sera certes important pour des minéraux tels que le cuivre ou l’aluminium pouvant être recyclés à 100 %, mais il ne sera pas suffisant.

Gwladys Johnson Akinocho

