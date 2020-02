Afrique du Sud : Patrice Motsepe devient le premier producteur d'or du pays grâce à une acquisition stratégique

AGENDA FINANCE

12 Février 2020 | 13 Février 2020

FINTEX Africa 2020 (Kigali, Rwanda)



Fintech and banking innovation



14 Février 2020 | 15 Février 2020

22nd Annual Africa Business Conference (Boston, USA)



La conférence annuelle de Harvard Business School sur l'Afrique (africabusinessconference.com)



17 Février 2020 | 20 Février 2020

44ème AG de la Fédération des Sociétés d’Assurances de Droit National Africaines (FANAF) (Libreville, Gabon)



Thème : « La donnée et l’innovation au cœur de l’assurance »



20 Février 2020 | 22 Février 2020

Forum mondial sur l’investissement touristique (Abidjan, CI)



10 Mars 2020 | 11 Mars 2020

15ème conférence du réseau Sanabel autour de l’inclusion financière (Hurghada, Egypte)



18 Mars 2020 | 20 Mars 2020

6ème Congrès actuariel africain (Accra, Ghana)



Organisé par l’Association actuarielle internationale.



22 Mars 2020 | 24 Mars 2020

15 ème Rendez-Vous de Carthage sur l'Assurance et la Réassurance (Tunis, Tunisie)



Thème : « L’industrie de l’assurance face aux défis numériques et législatifs »



28 Avril 2020 | 29 Avril 2020

TXF Africa 2020 (Abidjan, CI)



Trade and export finance decision-makers



05 Mai 2020 | 07 Mai 2020

Climate Bonds Conference 2020 (Londres, UK)



Climate leadership for the next ten years, brown to green and accelerating investment towards zero carbon.



31 Mai 2020 | 03 Juin 2020

47ème conférence et AG de l’Organisation des Assurances africaines (Lagos, Nigeria)



Thème : « L’assureur africain face à la perturbation numérique »