Afrique du Sud : le PIB enregistre une baisse de 0,6% au troisième trimestre 2019

(Agence Ecofin) - Selon le directeur de l’Agence nationale de statistiques d’Afrique du Sud (Stats SA), Risenga Maluleke (photo), le produit intérieur brut (PIB) de la nation arc-en-ciel a enregistré une baisse de 0,6% au troisième trimestre 2019.

Cette baisse est essentiellement observée au niveau du secteur des transports et de la communication, des industries extractives et de l’industrie manufacturière qui ont enregistré respectivement une chute de 5,4% ,6,1% et 3,9% contribuant négativement (-0,5%) à la croissance du PIB.

Dans le secteur des industries extractives, c’est surtout la baisse de la production de charbon et de minerai de fer dans les mines de Métaux du groupe du platine (PGM) qui est pointée du doigt par Maluleke.

En revanche, les secteurs du commerce, de la restauration et de l'hébergement ont progressé de 2,6 % et contribué pour 0,4 point de pourcentage à la croissance du PIB.

Il est à noter que cette contraction trimestrielle représente toutefois une progression de 0,1 du PIB, d’une année à l’autre, selon Stats SA.

André Chadrak