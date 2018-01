La microfinance CFE Tunisie prévoit de financer 5300 entrepreneurs à hauteur de 16,7 millions $ durant l’année 2018

(Agence Ecofin) - Centre Financier aux Entrepreneurs (CFE) Tunisie, une institution de microfinance tunisienne, prévoit de financer 5300 entrepreneurs à hauteur de 40 millions de dinars tunisiens (16,7 millions $) au cours de l’année 2018.

Cette opération est soutenue par un appui de 12 millions de dinars tunisiens supplémentaires, apporté par la Tunisien American Enterprise Fund, dans le cadre de sa stratégie visant à soutenir le développement et le financement des institutions de microfinance en Tunisie.

Le CFE a obtenu son agrément en avril 2015. Sa principale mission est d’accroître l’accessibilité des services financiers professionnels aux micros et petits entrepreneurs afin de contribuer à la prospérité durable, à l’émergence du secteur privé tunisien.

Ses principaux actionnaires sont AfricInvest, une firme de private équity présente dans plusieurs secteurs en Afrique, et Développement International Desjardins (DID), une organisation à but non lucratif canadienne, leader dans le déploiement et le développement de la microfinance dans le monde depuis plus de 45 ans.

Depuis 2016, on retrouve aussi Proparco (branche de l’Agence Française de Développement en charge du secteur privé) dans la structure de son capital. La microfinance tunisienne bénéficie aussi de l’appui financier de la Société Financière Internationale (SFI), la branche de la banque mondiale en charge du secteur privé dans les pays en développement.

Chamberline Moko