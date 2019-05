Tunisie: l’institution de microfinance Advans boucle avec succès son premier emprunt obligataire

(Agence Ecofin) - La filiale tunisienne du réseau international de microfinance Advans a annoncé, dans un communiqué publié le 23 mai, avoir bouclé avec succès un emprunt obligataire de 15 millions de dinars (5,02 millions de dollars), quelques jours après l’ouverture de la période de souscription.

«En l’absence de garantie offerte, la clôture de l’émission est une nouvelle marque de confiance du marché qui nous permettra d’envisager de façon ambitieuse les prochaines étapes de notre développement», a souligné Advans Tunisie dans son communiqué, indiquant que l’émission du premier emprunt obligataire a été pilotée par la société de bourse tunisienne MAC SA.

«Les performances continues d’Advans Tunisie sont reconnues par les plus grands investisseurs de la place. Le succès extrêmement rapide de cette opération financière démontre la solidité de notre institution et la confiance que nous accordent nos partenaires», a commenté le directeur général d’Advans Tunisie, Brieuc Cardon.

Lancée en 2013 par le réseau international de microfinance Advans, avec le soutien d'investisseurs internationaux et locaux, Advans Tunisie a entamé ses activités en mars 2015. Forte d’un réseau de 13 agences et employant plus de 330 personnes, Advans Tunisie sert aujourd’hui plus que 13 000 clients.

Le réseau Advans est actuellement implanté dans neuf pays: le Cambodge, le Cameroun, le Ghana, la République démocratique du Congo, la Côte d’Ivoire, le Pakistan, le Nigeria, la Tunisie et la Birmanie. A fin juin 2018, le groupe servait plus de 800 000 clients et employait 6 700 personnes avec un encours de crédit de 845 millions d’euros.

