Advans présente son nouveau logo et affirme son engagement aux côtés des petites entreprises

(ADVANS) - Avançons ensemble. Avec plus de dix ans d’expérience et de savoir-faire dans les services financiers, Advans S.A est un groupe leader international de microfinance qui ne cesse de progresser. Elle grandit géographiquement, avec 9 pays au sein de son réseau et une portée plus forte sur son marché.

Advans S.A grandi aux côtés de ses 750 000 clients, en développant des services, des produits et des canaux adaptés à leurs besoins, qu’ils soient personnels ou professionnels. Elle grandit en terme d’innovation et de technologie, avec la digitalisation de ses services et processus, afin d’améliorer son efficacité et l’expérience client.

Advans S.A grandi également avec ses 6 400 employés, qui aspirent à donner le meilleur d’eux- mêmes à ses clients. Elle grandit en maintenant le cap sur sa mission principale : fournir aux petites entreprises des services financiers adaptés à leurs besoins, de manière durable et responsable. Pour rappeler d’où elle vient, et montrer où elle va, Advans S.A se dote d’un nouveau logo. Il reflète sa maturité et son engagement, son sens de l’innovation, son ouverture au changement mais surtout : son parcours aux côtés de ses clients dans la construction de leurs futurs succès.

Le nouveau logo

Des lettres capitales

Nous sommes un groupe solide et mature, dans lequel nos clients peuvent avoir confiance.

Advans garde ses couleurs

Nous sommes toujours la même marque, avec la même mission et les mêmes valeurs.

Le A inachevé

Nous sommes toujours en évolution et à la recherche de solutions pour fournir les meilleurs services à nos clients.

Des lignes épurées et un design moderne

Nous sommes innovants et tournés vers l’avenir.

Les couleurs progressant vers la lumière

Nous grandissons aux côtés de nos clients, en les soutenant dans leur parcours vers un futur prometteur.