Création d'ACEP Group, un nouveau groupe de microfinance au service des entrepreneurs africains

(ACEP) - Le fonds d’investissement d’impact I&P Afrique Entrepreneurs, la Société Belge d’Investissement pour les Pays en Développement (BIO) et ACEP-International joignent leur force pour créer ACEP Group, un des leaders de la microfinance en Afrique présent déjà sur 3 pays (Niger, Burkina Faso et Madagascar).

Doté d’un capital de 11,9 millions d’Euros, ACEP Group devient l’actionnaire de référence d’ACEP Burkina (IMF créée en 2009), d’ACEP Niger (créée en 2012) et ACEP Madagascar (créée en 2009). À travers ces 3 institutions et ACEP Cameroun dont la vocation est de le rejoindre, le groupe ACEP Group gère un portefeuille de prêts de 110 millions d’euros, apporte des solutions de financement à 140 000 clients entrepreneurs, accompagnés par des équipes constituées de 1300 employés.

La création d’ACEP Group répond à des objectifs multiples :

Faire émerger dans chacune de ces institutions un actionnaire de référence et un pôle de stabilité actionnarial.

Assurer une croissance dynamique des institutions ACEP en structurant l’accompagnement de leur management au moyen de sa filiale ACEP-Conseil, axé sur la promotion des innovations, l’accès au refinancement, la mutation de leur organisation, et le renforcement de la maîtrise des risques.

Permettre aux institutions du groupe de mettre en œuvre de façon partagée des projets complexes et notamment faciliter leur transformation digitale.

Préserver dans une politique commune de responsabilité sociale les valeurs fortes portées par les Institutions ACEP.

Le groupe a vocation de s’étendre dans de nouveaux pays dans les prochaines années soit en créant de nouvelles institutions ou en intégrant des sociétés existantes alignées avec la stratégie du groupe.

À l’occasion de la création du groupe, ACEP se dote d’une nouvelle identité visuelle élaborée autour d’une marque ACEP forte réaffirmant son ADN, reflétant sa stratégie centrée client et marquant l’entrée dans une nouvelle ère. Dans la signature de sa marque, « La réussite à portée de main » ACEP Group indique clairement le choix d’une politique résolue de responsabilité sociale centrée sur le service client et la recherche d’impact.

A l’heure où la microfinance a tendance à se financiariser, où le surendettement des clients est une menace, la création de ce groupe se fait sur les fondamentaux d’ACEP, à savoir l’importance donnée au facteur humain et à la parfaite connaissance, de visu et in situ, de chaque client et de son entreprise qui sont les bases de notre approche de finance responsable.

Thierry Perreau, Président d’ACEP-International et Directeur Général d’ACEP Group déclare : « L’émergence de ce nouveau groupe ACEP se fait sur des fondements solides, dans la continuité d’une belle aventure humaine initiée depuis plus de 15 ans par ACEP-International, et avec la confiance de nombreux partenaires techniques et financiers.

Ce projet ACEP Group qui prend corps, c’est la prise de conscience que dans un monde qui bouge, face à cette profusion de nouveaux modèles économiques disruptifs, il était plus que nécessaire d’aller plus loin, de mutualiser les forces et les talents de notre réseau et de définir ensemble une stratégie commune pour mieux saisir les nombreuses opportunités qu’offre l’évolution rapide du contexte.

ACEP Group a résolument décidé de centrer sa stratégie sur ses clients, petits entrepreneurs et leur famille, avec une approche innovante et agile mixant la chaleur d’une relation de proximité et le meilleur des innovations technologiques. Notre ambition et notre responsabilité sont de consolider avec eux une relation durable sur la base de services utiles diversifiés et innovants et de contribuer à leur réussite et à celle de leur famille. »

Jean-Michel Severino, Président d’Investisseurs & Partenaires et président du conseil d’administration d’ACEP Group confirme : « la création d’ACEP Group est l’aboutissement d’un long travail et la poursuite du partenariat bâti depuis maintenant plus de 15 ans entre les institutions ACEP et le groupe I&P. En apportant nos différentes participations au niveau d’ACEP Group, nous souhaitons renforcer la gouvernance de ces sociétés, et leur donner plus de moyens d’actions et d’investissement à un moment où elles sont confrontées à une mutation profonde leur environnement stratégique et technologique. »

Carole Maman, Directrice des Investissements chez BIO déclare « Nous sommes fiers de contribuer, aux côtés d’ACEP-International et I&P, à l’émergence d’ACEP Group, un groupe entrepreneurial centré sur les besoins de financement des PMEs africaines et tourné vers l’avenir. Avec la constitution d’ACEP Group, les entités ACEP au Burkina Faso, Niger, Madagascar et Cameroun bénéficieront d’un accompagnement institutionnel, commercial, managerial et financier et d’une force d’innovation clés pour leur développement futur et pour apporter des solutions de financement aux entrepreneurs locaux. »

À propos

ACEP Group est un groupe de microfinance à la tête d’un réseau de 4 institutions de microfinance ACEP spécialisées dans le financement de TPE/PME en Afrique. ACEP GROUP compte aujourd'hui plus de 130 000 clients actifs et 1300 collaborateurs. https://groupacep.com/

Investisseurs & Partenaires (I&P) est un groupe pionnier de l'investissement d'impact entièrement dédié au financement et à l'accompagnement des petites et moyennes entreprises en Afrique Subsaharienne. I&P a été créé en 2002 et compte plus de 150 entreprises partenaires. http://www.ietp.com/

La Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement (BIO) a pour mission de favoriser la mise en place d'un secteur privé fort dans les pays en développement et émergents, pour leur permettre d’accéder à une croissance et un développement durables. https://www.bio-invest.be/