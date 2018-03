Sénégal : une institution de microfinance annoncée à Kaolack, pour soutenir les activités des femmes et des jeunes

(Agence Ecofin) - Le Centre intégré de développement économique et social (CIDES), une association sénégalaise qui promeut le développement des collectivités locales et des acteurs communautaires envisage de mettre sur pied une institution de microfinance.

Selon Moussa Sarr, le directeur du CIDES pour la localité de Kaolack, ce projet de microfinance a été pensé pour permettre aux femmes et aux jeunes de développer leurs activités en ayant recours à des prêts à faible taux d’intérêt, apprend-on des médias ayant rapporté l’information.

Aucune information n’a été donnée à ce stade sur le processus d’obtention des autorisations réglementaires et le niveau de capital qui sera injecté. Rappelons que le CIDES, par ses missions, contribue à assurer le développement des collectivités à travers l’innovation technologique et la valorisation des ressources et du potentiel endogène.

Chamberline Moko