Malawi : la banque allemande de financement du développement appuie une microfinance locale avec un prêt de 3,4 millions $.

(Agence Ecofin) - La banque allemande de financement du développement (KfW) a accordé une facilité de crédit de 3,4 millions $ à Finca Malawi, une institution de microfinance présente au Malawi avec 23 agences et qui revendique près de 50 000 clients.

Le prêt qui sera remboursé sur une période de 8 ans et permettra à Finca Malawi de numériser ses processus, ainsi que d’étendre ses produits et services financiers à des micros, petites et moyennes entreprises du pays.

« La coopération entre Finca et KFW soutiendra nos efforts dans le processus de digitalisation de notre activité et servira également à soutenir la structure de notre capital et de notre portefeuille », a fait savoir Christopher Kizza, PDG de Finca Malawi.

