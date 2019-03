Nigéria: une fintech de microcrédit reçoit un prêt de 5 millions $ d'un investisseur américain

(Agence Ecofin) - One Finance Ltd (OneFi), une société basée au Nigeria et spécialisée sur des micro-crédits via des technologies financières, a reçu un prêt de 5 millions $ de Lendable, un organisme de financement basé aux Etats-Unis. Le taux d’intérêt assorti à cette ligne de crédit n’a pas été communiqué.

La ressource obtenue permettra à la firme fondée en 2012 par Chijioke Dozie (photo), de renforcer ses prêts sur le court terme en direction des populations en quête de financements pour la gestion de dépenses imprévues et des besoins urgents en liquidité.

« Nous sommes enthousiastes à l'idée de nouer ce partenariat avec OneFi et de renforcer notre présence au Nigéria », a affirmé Daniel Goldfarb, directeur général de Lendable.

C’est à travers sa plateforme Paylater que la firme OneFi octroie des micro-financements au Nigeria. Depuis le lancement de cette plateforme en 2016 jusqu’en 2019, plus de 750 000 prêts ont été accordés à des particuliers pour un montant global de 60 millions $, affirment les responsables de OneFi.

Chamberline Moko