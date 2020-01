Advans Tunisie obtiendra 2,2 millions $ de la BERD pour accroître ses financements en faveur des entreprises privées

(Agence Ecofin) - Advans Tunisie obtiendra un prêt en monnaie locale équivalent à 2,2 millions $ de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD). La facilité permettra à la microfinance d’accroître ses financements en direction des PME qui représentent plus de 80 000 entreprises et contribuent à hauteur de 40 % au PIB du pays.

La filiale locale du groupe luxembourgeois Advans qui compte parmi les neuf institutions de microfinance agréées en Tunisie, propose aux entrepreneurs urbains et entreprises de taille intermédiaire des crédits compris entre 500 et 20 000 dinars tunisiens.

L’accord de prêt signé hier à Tunis, sera complété par une assistance technique qui permettra à Advans Tunisie de renforcer sa capacité de gestion des risques de crédit et risques opérationnels.

Selon des données de septembre 2019 de l’Autorité de contrôle de la microfinance de Tunisie, l’encours des microcrédits accordés par les institutions de microfinance et les associations de microcrédit tunisiennes a enregistré un taux de croissance de 26 %, passant de 929,6 millions de dinars tunisiens à fin septembre 2018 à 1171,5 millions de dinars tunisiens à fin septembre 2019.

Chamberline Moko

