RDC : Equity Bank Congo mobilise des fonds pour renforcer ses services financiers en direction des entreprises agricoles

(Agence Ecofin) - Le Fonds de promotion de la microfinance (FPM Asbl), un organisme qui fournit une assistance technique et financière aux banques et microfinances en RDC, a conclu avec Equity Bank Congo un accord d’un montant compris entre 500 000 et 1 million $.

La banque commerciale congolaise utilisera cette ressource pour développer son offre de services financiers en faveur du secteur agricole et accroitre son réseau d’agents bancaires.

« Ce partenariat vise à renforcer la qualité des services d’Equity Bank envers sa clientèle et à permettre à la banque d’élargir son portefeuille de prêts en direction du secteur agricole du pays » a indiqué Célestin Mukeba, directeur général d’Equity Bank Congo.

Mise sur pied par la Banque mondiale, la banque allemande de financement du développement (KfW) et d’autres organismes internationaux, FPM Asbl avait accordé en 2016 son appui dans la gestion et la formation du personnel d’Equity Bank Congo à travers la mise en place d’une plateforme d’apprentissage en ligne.

La filiale en RDC du groupe bancaire kényan Equity Bank a accordé en juillet dernier des crédits destinés à la transformation locale des produits agricoles.

Chamberline Moko