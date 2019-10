En 2019, les prix des métaux exportés par les pays de la Cemac devraient chuter de 2%, en glissement annuel (BEAC)

(Agence Ecofin) - Au cours de l’année 2019, la conjoncture autour des prix des métaux exportés par les six pays de la Cemac (Cameroun, Gabon, Congo, Guinée équatoriale, Tchad et RCA) n’a pas été des plus favorables, annonce la Banque des Etats de l’Afrique centrale (Beac), institut d’émission commune à cet espace communautaire.

« Les cours des métaux devraient atteindre en 2019 un niveau moyen inférieur de 2% à celui de 2018 », anticipe la Beac dans un rapport sur l’évolution de l’indice des prix des produits exportés par les pays de la Cemac, au cours du premier semestre 2019.

Parmi les éléments qui influencent cette progression, la Banque centrale cite : « des tensions au niveau de l’approvisionnement, notamment pour le cuivre et le zinc ; des perturbations de la production du minerai de fer, à la suite de l’effondrement d’un barrage au Brésil ; ainsi que la relance fiscale en Chine ».

BRM