Botswana : le projet de cuivre et d’argent T3 devrait entrer en production en 2020

(Agence Ecofin) - La compagnie minière MOD Resources prévoit de décider, d’ici fin mars 2019, si elle exploite son projet de cuivre T3 au Botswana, la première production étant prévue pour fin 2020.

C’est ce qu’a indiqué, mercredi, à la conférence Africa Down Under à Perth (Australie), le DG Julian Hanna (photo) qui précise qu’une étude de faisabilité actualisée est en cours et devrait se terminer début 2019.

L’étude de faisabilité portera sur une capacité de traitement annuelle de 3 millions de tonnes, contrairement aux 2,5 millions de tonnes de l’étude de préfaisabilité (PFS) réalisée, en tenant compte d’une future expansion.

Selon la PFS, le développement du projet devrait coûter 155 millions $, produire annuellement 23 000 tonnes de cuivre et 690 000 onces d’argent, sur une durée de vie de 8,8 ans. Une fois opérationnelle, la mine devrait créer entre 500 et 700 emplois au Botswana.

