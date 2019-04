Malawi : MetalNRG veut acquérir 75% de la licence de prospection d’uranium Thambani

(Agence Ecofin) - Mkango Resources a conclu avec MetalNRG un protocole d’accord pour lui céder 75% de sa licence de prospection exclusive Thambani, au Malawi. Si les deux parties parviennent à un accord définitif (avant fin juin), MetalNRG dépensera, en échange des intérêts, 2 millions de dollars en exploration.

Selon les termes énoncés, l’investissement se fera sur trois ans et portera sur des programmes de forage et d’évaluation des opérations de développement de la licence Thambani. Les 75% de participation que la société obtiendra à terme ne concerneront que l’uranium.

« Cette transaction est une autre étape importante pour Mkango et pour le Malawi, et constitue une confirmation supplémentaire de la stratégie et du potentiel de la société », a déclaré Alexandre Lemon, président de la compagnie.

Mkango Resources se concentre au Malawi sur son projet de terres rares Songwe Hill, dont l’entrée en production est prévue pour 2020. Le projet devrait lui permettre de répondre à la hausse attendue de la demande de ces métaux (au nombre de 17 allant du scandium au lutécium), utilisés dans les véhicules électriques et les nouvelles technologies vertes.

