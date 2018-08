Afrique du Sud : la mine de cuivre et zinc Prieska rouvrira en 2020

(Agence Ecofin) - Orion Minerals prévoit de rouvrir, en 2020, le projet de zinc/cuivre Prieska, en Afrique du Sud. C’est ce qu’a déclaré, ce mercredi, en marge de la conférence Africa Down Under qui se tient à Perth, en Australie, Errol Smart, le DG d’Orion Minerals, qui indique que l’étude de faisabilité bancable (BFS) actuellement en cours devrait être achevée au trimestre prochain.

Selon lui, les chances de réussite de ladite étude sont agrandies par le fait qu’il existe déjà sur le site des accès aux infrastructures locales et régionales. Les infrastructures de la mine, qui a été exploitée pendant 20 ans avant de devenir non rentable, comprennent déjà une alimentation du réseau électrique régional, des routes d'accès bitumées, l'accès à une grande quantité d'eau traitée et une piste d'atterrissage de 1 900 mètres.

Orion Minerals a déjà déposé des autorisations environnementales et d’exploitation minière, et prévoit de lancer les travaux de construction, d’ici le second semestre 2019.

Le projet Prieska hébergerait 29,4 millions de tonnes de ressources titrant 3,8% de zinc et 1,2% de cuivre.

