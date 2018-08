Namibie : Desert Lion obtient une nouvelle licence d’exploitation minière de lithium

(Agence Ecofin) - Le ministère namibien des Mines et de l’Energie a octroyé à Desert Lion Energy un permis d’exploitation minière pour la Phase 2 de son projet de lithium, a annoncé la compagnie, lundi. Ladite phase portera sur une exploitation minière à grande échelle et la production à partir de matériaux in situ, d’un total de 250 000 à 300 000 tonnes par an de concentré de lithium.

Le permis a été octroyé, apprend-on, pour une période initiale de 10 ans et couvre une superficie de 68,7 km2 incluant la zone où sont situées les mines Rubicon et Helikon de la société.

Les 232,3 km2 restants de licence d’exploration seront conservés par la société pour ses activités d’exploration en cours.

« Nous sommes ravis d’annoncer cette étape clé dans le développement du projet de lithium namibien de Desert Lion. Cela démontre les solides relations de travail entre notre équipe namibienne, le ministère des Mines et de l'Energie, la Namibie et diverses parties prenantes », commente le PDG, Tim Johnston.

Le projet Desert Lion Energy sera développé en trois phases dont la première porte sur le traitement de minerais provenant des stocks historiques tout-venant des mines Rubicon et Helikon. Quant à la dernière phase, elle verra la société produire à Walvis Bay 25 000 tonnes/an de carbonate de lithium.

