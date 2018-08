Érythrée : une compagnie chinoise commencera à produire du cuivre d’ici l’an prochain

(Agence Ecofin) - Un nouveau projet de cuivre, zinc, or et argent entrera en exploitation en Érythrée au début de l’année prochaine, apprend-on vendredi de Bloomberg qui cite comme source, Alem Kibreab (photo), le directeur général des mines du pays.

Le projet est détenu par une unité de Sichuan Road & Bridge Co. qui y a acheté en 2016, 60% de participation auprès de Sunridge Gold pour 65 millions $. Le gouvernement érythréen détient les 40% restants d’Asmara Mining Share Co. (AMSC), la filiale opérant sur le site, qui prévoit d’exploiter quatre gisements en dehors de la capitale Asmara en l’occurrence Emba Derho, Adi Nefas, Gupo et Debarwa.

«Nous prévoyons que d'ici le premier trimestre de l’année 2019, elle (la production, NDLR) commencera. Les opérations se feront en plusieurs phases : la première devant porter sur l’expédition directe de minerai de cuivre à haute teneur.», a déclaré M. Kibreab.

Selon les prévisions, la mine devrait avoir une durée de vie de 17 ans, produire environ 381 000 tonnes de cuivre, 850 000 tonnes de zinc, 436 000 onces d'or et 11 millions d'onces d'argent.

Elle sera la troisième mine en exploitation en Érythrée après les mines de cuivre et zinc Bisha, gérée par Nevsun Resources, et d’or Zara opérée par Shanghai Sfeco Group. La construction d’une autre mine, celle de potasse de Colluli gérée par Danakali, est prévue pour démarrer plus tard cette année.

