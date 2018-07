Mozambique : le projet Caula contient plus de 81 600 tonnes de vanadium inexploité

(Agence Ecofin) - Alors que le marché mondial du vanadium est au beau fixe, Mustang Resources a publié ce week-end une déclaration de ressource vierge (inexploitée) pour sa mine Caula, au Mozambique.

Selon l’évaluation, le projet hébergerait 22 millions de tonnes de ressources «mesurées» titrant 0,37% de pentoxyde de vanadium (V2O5). En d’autres termes, la mine de graphite-vanadium contient pas moins de 81 600 tonnes de vanadium, soit environ 180 millions de livres.

Pour le DG de la compagnie, Dr Bernard Olivier, la combinaison des ressources de vanadium et de graphite montre que «Caula émerge rapidement comme un projet de grande valeur».

Le marché du vanadium est au beau fixe

Cette déclaration de ressource inexploitée intervient à une bonne période pour la société qui envisage de devenir un des leaders de la production de graphite et de vanadium. En effet, la tonne de pentoxyde de vanadium se négocie actuellement à plus de 40 000 $ et la demande chinoise est en hausse. Selon le Mining Journal du 28 juin 2018, la demande dans l’Empire du Milieu a augmenté de 15% d’avril à mai, «car les aciéries sont prêtes à passer à la production d’acier plus résistant».

Il faut également noter que le volume de vanadium utilisé dans les batteries était de 3 000 tonnes en 2017, soit le double de 2016. Commentant l’état du marché et notamment le prix du vanadium, M. Olivier a fait remarquer le «grand» potentiel économique de la ressource de Caula.

Louis-Nino Kansoun

