IronRidge Resources lève des fonds pour le développement de ses projets d’or et de lithium en Afrique

(Agence Ecofin) - La compagnie minière IronRidge Resources a annoncé mercredi, une levée de fonds de 5,4 millions £ par l’émission de 27 022 000 nouvelles actions ordinaires au prix unitaire de 20 p. Elle a indiqué que les fonds seront principalement utilisés pour le développement de ses projets d’or et de lithium au Ghana, au Tchad et en Côte d'Ivoire.

Selon les détails publiés par la société, des engagements de souscription pour un total de 24 522 000 nouvelles actions ordinaires, ont été reçus de son principal actionnaire Assore Limited, de Sumitomo Corporation, de son DG Vincent Mascolo, de Neil Herbert (son président non exécutif) et d'autres souscripteurs. En plus de la Souscription, elle a également placé 2,5 millions de nouvelles actions ordinaires au prix d'émission.

«Nous avons réalisé d'importants progrès au cours de l'année 2018, en nous concentrant sur l'amélioration de notre base d'actifs […]. La levée de fonds de 5,4 millions £ permettra aux administrateurs d'exécuter leur stratégie visant à développer davantage les actifs aurifères et de lithium à fort potentiel de la société.», a commenté M. Mascolo.

Parmi les projets d’IronRidge Resources, on retrouve les projets de lithium de Cape Coast (Ghana) et d’Adzope (Côte d’Ivoire), ou encore les projets d’or d’Echbara, Dorothe et Am Ouchar (Tchad).

