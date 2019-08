Namibie : la mine d’étain d’Uis entre en production

(Agence Ecofin) - AfriTin Mining a produit son premier concentré d’étain à la mine Uis, en Namibie. L’entrée en production de la mine intervient peu de temps après l’annonce de l’achèvement de la première phase de l’usine pilote, en juillet dernier.

L’usine où la mise en service a démarré vers la fin du mois de juillet devrait traiter, une fois sa capacité nominale atteinte, d’ici la fin de l’année, 500 000 tonnes de minerai par an. Cela résulterait en une production mensuelle d’environ 60 tonnes de concentré d’étain.

« Nous sommes ravis que notre vision de remettre en production cette mine historique, après presque trente ans de fermeture, ait franchi une étape significative. Après seulement deux ans, AfriTin est toujours la seule société de production d'étain pur sur le marché AIM », a commenté le PDG de la compagnie Anthony Viljoen (photo).

Par ailleurs, la compagnie trouve déjà des acheteurs pour son produit. Parallèlement à l’annonce du démarrage de la production, elle a indiqué qu’elle a conclu un accord de prélèvement avec Thaisarco pour lui livrer, sur une période d'un an, les concentrés d’étain produits à Uis. Le client est un des leaders industriels dans la fabrication d'étain, d'alliages d'étain et de produits apparentés.

La mine d'étain d'Uis, qui abritait autrefois la plus grande mine d'étain en roche dure « libre de conflits » au monde, a été découverte en 1911 et l'exploitation a commencé en 1950. En raison des conditions défavorables du marché à l'époque, la mine a été mise en régime de maintenance et entretien, puis fermée.

Louis-Nino Kansoun

