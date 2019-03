RDC : le groupe chinois Huayou Cobalt accroît ses intérêts dans le projet de lithium Manono

(Agence Ecofin) - Le groupe chinois Zhejiang Huayou Cobalt a augmenté à 9,49% son actionnariat dans AVZ Minerals, via une souscription d’actions. Cela lui permet ipso facto d’accroître ses intérêts dans le projet de lithium et d’étain Manono, que détient AVZ en RDC.

«Nous saluons le soutien continu de Huayou Cobalt Group pour le projet de lithium et d’étain Manono. Ceci illustre la qualité et le potentiel de classe mondiale du projet et nous sommes impatients de travailler avec eux pour le mettre en production.», a déclaré le DG d’AVZ, Nigel Ferguson.

Huayou Cobalt est l’un des plus grands fabricants mondiaux de produits chimiques à base de cobalt, utilisés dans les batteries. Il possède une vaste expérience en RDC avec un certain nombre d'exploitations minières établies dans le pays.

