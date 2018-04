Ghana : IronRidge lancera bientôt une campagne de forages de 7000 m sur le gisement de lithium d’Ewoyaa

(Agence Ecofin) - La compagnie minière IronRidge Resources a annoncé qu’elle réalisera, à partir de fin avril ou début mai, une campagne de forages à circulation inverse et au diamant de 60 trous pour une profondeur totale de 7000 m, sur son gisement de pegmatite d’Ewoyaa, au Ghana.

En effet, explique-t-elle, elle a reçu les approbations nécessaires pour la mise en œuvre de ces travaux. De plus, les travaux de terrassement pour les accès et les installations de forage ont commencé sur le site. Ces travaux sont censés préparer le démarrage des activités de forage elles-mêmes.

La géologie d'Ewoyaa comprend trois zones de pegmatite bien définies, d'une longueur totale de 1600 m, la plus grande pegmatite à spodumène ayant plus de 800 m de longueur et jusqu'à 90 m de largeur à la surface. Le spodumène, faut-il le noter, est un minerai de lithium.

IronRidge Resources est cotée sur le marché AIM de la bourse de Londres.

Louis-Nino Kansoun