RDC : la mine Bisié a produit 2 345 tonnes d’étain au troisième trimestre

(Agence Ecofin) - En RDC, la mine Bisié a produit 2 345 tonnes d’étain au cours du troisième trimestre 2019, soit une hausse de 269 % par rapport au précédent. C’est ce qu’a déclaré cette semaine la compagnie détentrice du projet, Alphamin Resources, précisant qu’elle a atteint des taux de récupération de 65 % durant les mois d’août et septembre.

La mine est entrée en phase de production commerciale au troisième trimestre 2019. La société prévoit produire entre 2 000 et 2 200 t d’étain au quatrième trimestre.

Le projet Bisié est un partenariat entre Alphamin Resources, le gouvernement de la RDC et le sud-africain Industrial Development Corporation (IDC). La compagnie a prévu d’employer 700 travailleurs en phase de construction et 400 de plus en phase de production.

Lire aussi :

04/03/2019 - RDC : la mine Bisié devrait entrer en production au troisième trimestre 2019