Namibie : Desert Lion construira une usine de lithium d’un coût de 7 millions de dollars canadiens

(Agence Ecofin) - Le producteur de lithium Desert Lion Energy a annoncé mercredi, la fin de l’estimation par Tulela Processing Solutions, du coût de l’usine de flottation de la phase 1 de son projet Desert Lion Energy, en Namibie. L’installation, d’une capacité annuelle de traitement de 350 000 à 400 000 tonnes, devrait coûter à la société, environ 7 millions de dollars canadiens (70 millions de dollars namibiens).

«L'usine de flottation de la Phase 1 est un élément essentiel de notre stratégie d'exécution, nous permettant de continuer à générer des liquidités et à réduire systématiquement les risques liés au projet. Le faible coût estimé démontre davantage, les avantages spécifiques liés aux actifs du projet Desert Lion Energy.», a commenté Tim Johnston (photo), PDG de la compagnie.

Le projet Desert Lion Energy sera développé en trois phases. Au cours de la première, la compagnie traitera les minerais provenant des stocks historiques tout-venant des mines Rubicon et Helikon. La deuxième phase portera sur une exploitation minière à grande échelle et la production à partir de matériaux in situ, d’un total de 250 000 à 300 000 tonnes par an de concentré de lithium. Quant à la dernière phase, elle verra la société produire à Walvis Bay 25 000 tonnes/an de carbonate de lithium.

Louis-Nino Kansoun