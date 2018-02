Afrique du Sud : Northam augmente sa capacité de production à 1 million d’onces

(Agence Ecofin) - La compagnie minière Northam Platinum a augmenté à 1 million d’onces, sa capacité de production de métaux du groupe du platine (MGP) avec la mise en service d’une nouvelle fonderie au complexe métallurgique de sa mine Zondereinde, en Afrique du Sud.

L’ouverture de la nouvelle fonderie fait partie d’un programme d’expansion du complexe métallurgique, mené par Northam en collaboration avec son partenaire Heraeus.

Selon les détails publiés par la compagnie jeudi, un second four de 20 MW est désormais opérationnel, complétant l’ancien de 15 MW, pour fournir au complexe la capacité nécessaire pour traiter les volumes croissants de la mine Zondereinde, ainsi que ceux de Booysendal et d’Eland.

Northam a déclaré que l’expansion du complexe métallurgique est une étape importante pour ses initiatives de croissance stratégiques et sous-tend le partenariat à long-terme conclu avec Heraeus.

Les deux parties sont liées par un accord selon lequel Heraeus s’occupe du raffinage des concentrés de MGP de Northam, en échange de 40% des métaux précieux raffinés.