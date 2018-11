RDC : International Cobalt Corp veut fusionner avec Tantalex Resources

(Agence Ecofin) - International Cobalt Corp (ICC) a annoncé cette semaine, qu’elle envisage de fusionner avec Tantalex Resources, une société focalisée sur l’exploration et le développement de projets de lithium, cobalt et tantale en Afrique. La compagnie qui naîtra de la fusion, dénommée Amalco, sera détenue à parts égales par les deux parties (50/50), et cotée à la bourse des valeurs canadiennes, CSE.

Toutefois, apprend-on, pour maintenir cette participation, Tantalex doit livrer sur ses opérations congolaises, des ressources minérales d’au moins 15 millions de tonnes titrant 0,65% d’oxyde de lithium. Quant à ICC, elle doit contribuer pour au moins 8 millions $ à la position de trésorerie de la nouvelle société.

Tantalex est actif en RDC depuis quatre ans et a récemment complété l'acquisition d'un permis d'exploration pour produire des minéraux de lithium à partir des décharges de résidus de la mine historique Manono-Kitotolo (MK) dans la province du Tanganyika. Quant à ICC, elle possède des actifs aux États-Unis et au Canada.