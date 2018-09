Afrique du Sud : Bushveld porte sa participation indirecte dans Vametco à 75%

(Agence Ecofin) - Bushveld Minerals a annoncé jeudi qu’elle a conclu avec Sojitz Noble Alloys Corporation un accord pour ses intérêts de 21,22% dans Strategic Minerals, une filiale détenant à 75% la mine de vanadium Vametco, en Afrique du Sud. La transaction, dont le montant est estimé à 20 millions $, lui permettra de porter sa participation indirecte dans Vametco de 59,1% à 75%.

«Cette acquisition est une réalisation importante, car elle répond à l'engagement de la société de simplifier sa structure d'entreprise afin d'accroître son exposition aux flux de trésorerie sous-jacents à Vametco.», a commenté le PDG Fortune Mojapelo.

Selon lui, la forte capacité de Vametco à générer des liquidités, a été démontrée au premier semestre 2018 par le chiffre d’affaires et l’EBITDA générés respectivement de 1 050 millions et 521 millions de rands (en hausses respectives de 139,1% et 429,6% en glissement annuel).

Bushveld Minerals est cotée sur AIM, le marché alternatif de la bourse de Londres.

Lire aussi :

29/06/2018 - Afrique du Sud : la capacité de production de la mine Vametco augmente à 3 750 tonnes/an

22/12/2017 - Afrique du Sud : Bushveld Minerals détient désormais 55% de participation dans Bushveld Vametco