Malawi : Force Commodities engage une compagnie locale d’ingénierie pour son projet Tshimpala

(Agence Ecofin) - L’australien Force Commodities a engagé la société malawite Shire Construction pour réaliser un certain nombre de travaux d’ingénierie et de construction pour son projet de plomb et d'argent Tshimpala. Le contrat entre les deux parties a été signé, cette semaine, en présence de Peter Malfens, DG de Shire, et Mark Green, directeur des opérations de la compagnie minière.

Selon les termes convenus, Shire réalisera des travaux de génie civil et de construction pour les bureaux de chantier de Force Commodities et l’établissement des camps. Elle rénovera certaines infrastructures et améliorera l’état des ponts et routes d’accès. Les autres tâches comprennent des creusements de tranchées et la préparation des plateformes de forage.

« Nous voulons évidemment avancer au rythme de nos activités d’exploration et de développement au Malawi et, grâce à l'amélioration de l’état des routes d'accès et des ponts, nous pourrons mener sans problème notre programme de forage initial, prévu plus tard ce mois », a commenté le DG Jason Brewer.

Le programme de forage initial de Force Commodities portera sur 2 500 m et 150 trous de forages. L’objectif est de délimiter une ressource JORC initiale pour le projet Tshimpala.

Pour rappel, la compagnie a déjà conclu, en juillet dernier, un accord avec le suisse Transamine Trading pour lui vendre la totalité de la future production de plomb et d’argent à forte teneur du projet.

Louis-Nino Kansoun

