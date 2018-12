Afrique du Sud : Jubilee acquiert des actifs de valorisation de chrome pour 8,26 millions £

(Agence Ecofin) - La compagnie minière Jubilee Metals a annoncé, lundi, qu’elle a exécuté un accord d’achat pour acquérir tous les actifs de valorisation de chrome, y compris l'usine, l'équipement, et tous les droits sur le matériau de surface existant - estimé à plus de 1,8 million de tonnes - détenus par PlatCro Minerals et les sociétés associées.

Le montant de la transaction est estimé à 8,26 millions £, payable d’ici le 7 janvier 2019 (date de prise de contrôle des actifs).

Selon les détails énoncés, les actifs sont acquis sans aucun passif historique. Ils génèrent actuellement des bénéfices d'environ 4,3 millions de livres sterling et permettront à Jubilee Metals de traiter mensuellement 65 000 tonnes de matériaux riches en PGM et 80 000 tonnes de matériaux chromés.

« Cette transaction repositionne Jubilee dans l'arène chrome/platine en Afrique du Sud. Notre hub de traitement intégré offre un accès de pointe aux diverses mines indépendantes sans le fardeau de capital et de réglementation associé à la construction de nos propres mines », a déclaré le PDG, Leon Coetzer (photo).

Jubilee Metals est une compagnie cotée à la bourse de Johannesburg.