Ghana : IronRidge lance un programme de forage de 3 000 m à Ewoyaa

(Agence Ecofin) - La compagnie minière IronRidge Resources a annoncé lundi, qu’elle a lancé un programme de forage d'exploration à circulation inverse (RC) de 3 000 m sur la cible Abonko de son projet de lithium Ewoyaa, au Ghana. L’objectif de la campagne est de tester la cible et les extensions nord d'Ewoyaa où la minéralisation reste ouverte.

Une fois le programme de forage RC terminé, la société prévoit de lancer une nouvelle campagne de forage au diamant de 1 000 m, avec pour but une estimation de ressources sur le projet.

«Nous sommes satisfaits de l'avancement des activités de terrain sur nos actifs de lithium de Cape Coast (dont fait partie Ewoyaa, NDLR). Nous progressons sur de multiples fronts, y compris l'exploration et le forage de ressources, la mise en œuvre de programmes d'échantillonnage et d'essais métallurgiques et l'avancement des programmes d'exploration régionaux.», a déclaré le PDG Vincent Mascolo.

IronRidge Resources est une compagnie listée sur le marché AIM de la bourse de Londres. Parmi ses projets en Afrique, on retrouve les projets de lithium de Cape Coast (Ghana) et d’Adzope (Côte d’Ivoire), ou encore les projets d’or d’Echbara, Dorothe et Am Ouchar (Tchad).

