  Mali : Kodal veut accélérer ses activités d’exploration et de développement à Bougouni

(Agence Ecofin) - La compagnie minière Kodal Minerals veut faire avancer rapidement son projet de lithium Bougouni, au Mali. Elle a effectué pour cela une levée de fonds de 700 000 £ par le placement de 500 millions de nouvelles actions ordinaires.

« La levée de ces fonds nous permettra de poursuivre les programmes de développement et d'exploration en cours », a déclaré Bernard Aylward, PDG de Kodal.

Ainsi, la société compte poursuivre les essais métallurgiques et l’étude d’ingénierie et de conception. Elle déposera une étude d’impact environnemental et social pour le projet d’ici la fin du 2e trimestre 2019, puis une demande de permis d’exploitation minière au 3e trimestre.

Le projet Bougouni contient 21,3 millions de tonnes titrant 1,11 % de lithium.

