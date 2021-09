Le palladium atteint son plus bas niveau en plus d’un an, sur fond d’inquiétude sur la demande

(Agence Ecofin) - En avril, le palladium s’est rapproché des 3 000 $ l’once en raison de perturbations dans l’approvisionnement. Dans le même temps, l’offre de platine a augmenté et encouragé l’industrie automobile à l’utiliser à la place du palladium, faisant craindre une baisse prolongée de la demande de ce métal.

Le palladium au comptant a clôturé à 2 182 $ l’once jeudi 9 septembre, en baisse de plus de 10 % depuis le début de la semaine. C’est le plus bas niveau atteint depuis plus d’un an par le métal précieux, a appris l’Agence Ecofin de l’analyse des données de Markets Insider. Cette chute intervient après la publication d’un nouveau rapport du World Platinum Investment Council (WPIC) confirmant les inquiétudes du marché sur la baisse de la demande mondiale.

Palladium which is used in vehicle pollution-control devices, reached a record $3018/oz back in May before slumping by almost 30%. That surge has increasingly seen automakers switch to using more platinum in gasoline-powered cars.