Mali : réduction des risques liés au développement du projet de lithium Goulamina

(Agence Ecofin) - La compagnie minière Mali Lithium a indiqué, lundi, que les principaux risques liés au développement de son projet Goulamina ont été éliminés. Les autorités maliennes lui ont octroyé une licence d’utilisation d’eau qui lui permet de pomper l’eau du barrage voisin de Sélingué.

En plus du risque lié à l’approvisionnement d’eau, des progrès ont également été faits concernant l’électricité et le transport. La société veut réaliser des économies de coûts en utilisant des alternatives à la production d’énergie diesel. Pour le transport, elle compte combiner l’utilisation d’un trajet plus court pour convoyer le produit jusqu’au port et le «backloading ».

« L'équipe du projet a fait un travail fantastique en optimisant les trois domaines clés que sont l'eau, l'électricité et le transport du produit. Maintenant, durant l'achèvement de l’étude de faisabilité définitive dans les prochains mois, ce travail peut se concrétiser en une efficacité opérationnelle accrue, un risque et des coûts réduits », a déclaré le DG, Chris Evans.

Selon l’étude de préfaisabilité actualisée, la mine pourrait produire annuellement 362 000 tonnes de concentré de Li2O sur une durée de vie de 16 ans.

