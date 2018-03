RDC : AVZ Minerals signe un MoU avec le plus grand fabricant d’électrolyte de batteries au monde

(Agence Ecofin) - La compagnie listée sur ASX, AVZ Minerals, a annoncé mercredi, la signature d’un mémorandum d’entente (MoU) avec Guangzhou Tinci Materials Technology, pour un investissement potentiel dans son projet de lithium Manono, en RDC. La contrepartie à gagner pour Tinci, présenté comme le plus grand fabricant d’électrolyte de batteries au monde, est la possibilité de s’approvisionner en la production de la mine.

Le MoU fait suite aux rencontres et discussions engagées en Chine avec un certain nombre d’entités pour un investissement potentiel et des opportunités de prélèvement. AVZ, a invité Tinci, et plusieurs autres groupes à visiter les opérations en RDC pour davantage de discussions officielles et mieux apprécier l’énorme potentiel du projet Manono.

AVZ Minerals, dirigé par Klaus Eckhof, détient à 60% le projet Manono qui couvre 188 km² de superficie dans le Sud de la RDC.