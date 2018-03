Botswana : MOD Resources lève 18 millions $ pour sa stratégie d’expansion

(Agence Ecofin) - MOD Resources a annoncé mardi, une levée de fonds de 18 millions $ pour accélérer la mise en œuvre de sa stratégie de croissance au Botswana. Elle a précisé que 12 millions de dollars seront levés via le placement de 255 319 148 actions au prix unitaire de 0,047 $, et 6,3 millions de dollars, via une émission d’actions.

La compagnie active dans le pays sur le projet T3 prévoit une «expansion majeure» de ses activités d’exploration et veut utiliser les nouveaux fonds pour mener des travaux à T3 Dome, T20 Dome et sur les 12 600 km² de propriétés qu’elle détient dans la région. Cela complèterait le programme de forage, actuellement en cours pour faire avancer ses projets (extension du puits T3, T3 Underground, T1 Underground) et tester la cible d’exploration T-Rex.

«La société est bien financée pour compléter l'étude de faisabilité de T3 et mener une expansion majeure de la campagne d'exploration avec de nombreuses cibles identifiées pour le forage dans notre vaste concession régionale.», a déclaré le MD Julian Hanna.

MOD Resources détient à 70%, le projet T3 (contre 30% pour Metal Tiger). Le projet hébergerait selon les estimations actuelles, 36 millions de tonnes de ressources contenant 409 000 t de cuivre et 14,8 millions d’onces d’argent.

