Namibie : Desert Lion Energy arrête toutes ses opérations

(Agence Ecofin) - La compagnie minière Desert Lion Energy a annoncé, lundi, qu’elle a cessé toutes ses activités en Namibie, en raison de la baisse continue des prix du carbonate de lithium.

« Le conseil d’administration réexamine le plan d’exécution en trois phases et toutes les options disponibles pour trouver une voie durable vers la poursuite du développement de notre projet de lithium namibien », indique la société dans un communiqué.

Par ailleurs, des négociations sont également en cours avec son partenaire Jiangxi Jinhui Lithium pour modifier les prix convenus dans le cadre de leur accord de livraison.

Selon les prévisions actuelles de Desert Lion Energy, son projet namibien sera développé en trois phases.

Au cours de la première, la compagnie prévoit de traiter les minerais provenant des stocks historiques tout-venant des mines Rubicon et Helikon. La deuxième phase portera sur une exploitation minière à grande échelle et la production à partir de matériaux in situ, d’un total de 250 000 à 300 000 tonnes par an de concentré de lithium. Quant à la dernière phase, elle verra la société produire à Walvis Bay 25 000 tonnes/an de carbonate de lithium.

