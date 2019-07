Moody’s prévoit un ralentissement de la performance des métaux de base dans les 12 à 18 prochains mois

(Agence Ecofin) - Selon les prévisions de Moody’s Investors Service, la performance du secteur des métaux de base ralentira au cours des 12 à 18 prochains mois. Les prix demeureront inférieurs aux niveaux atteints en 2018 et les marges seront sous pression à cause de la hausse des coûts.

D’après les détails rapportés par Mining Weekly, le rendement du secteur diminuera à cause de plusieurs facteurs. On retrouve entre autres, les tensions commerciales continues entre les Etats-Unis et la Chine, l’incertitude entourant l’Accord de libre-échange nord-américain et le ralentissement de la croissance économique mondiale.

Si elle a maintenu des perspectives stables pour l’industrie mondiale des métaux de base à long terme, l’agence précise que cela dépendra d’un certain nombre de conditions. Elle cite la reconstitution des ressources et la gestion des dépenses en capitaux, ainsi que l’augmentation de la demande.

« Les dépenses d'exploration et de développement ont augmenté après plusieurs années de déclin, alors que les sociétés se concentrent sur le rétablissement de leurs finances. Etant donné le fait que l’industrie s’épuise et les années nécessaires pour qu'une nouvelle mine soit mise en production, le développement de nouveaux approvisionnements en cuivre, en nickel et en zinc demeure nécessaire.», a déclaré Moody’s.

Le grand défi restera la modification des régimes de redevances et de taxation et des réglementations minières. Ce facteur de risque devrait prolonger le temps et le coût de développement de nouveaux projets de métaux de base.