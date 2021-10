Le Mali approuve la transaction entre Ganfeng Lithium et Firefinch pour le lithium de Goulamina

(Agence Ecofin) - Goulamina, dont l’entrée en production est actuellement prévue pour 2023, fera entrer le Mali dans le cercle des pays producteurs de lithium, le premier en Afrique de l’Ouest. Pour atteindre cet objectif, le propriétaire du projet, Firefinch a dû s’associer à un groupe chinois.

Le gouvernement malien a donné son accord pour la finalisation de l’accord entre l’australien Firefinch, propriétaire actuel du projet de lithium Goulamina et Ganfeng Lithium, groupe chinois qui s’est engagé à mobiliser le financement pour la construction de la mine. C’est l’annonce faite le 30 septembre par Firefinch qui indique qu’il ne manque désormais que l’accord des autorités chinoises.

Firefinch (ASX: $FFX) announces Malian Government approval received for Goulamina.



"The support of the Malian Government & local community is key & we are delighted to receive their formal support of our plans to develop this world class project."



