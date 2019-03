L’offre et la demande de zinc devraient augmenter sur les quatre prochaines années

(Agence Ecofin) - Selon GlobalData, la production mondiale de zinc atteindra en 2022 un total de 15,7 millions de tonnes. La firme de recherche prévoit un taux de croissance annuel composé de 3,8% sur les quatre prochaines années.

Cette croissance sera soutenue par l’augmentation de la production et l’ouverture de nouvelles mines au Canada, en Chine, en Inde, au Kazakhstan et au Mexique. Ainsi, on s’attend à ce que près de 100 projets de zinc entrent en exploitation entre 2019 et 2022. «Après une baisse substantielle en 2016, la production mondiale des mines de zinc a augmenté en 2017 et 2018, atteignant respectivement 13,2 millions de tonnes et 13,4 millions de tonnes.», a souligné Vinneth Bajaj, analyste minier senior chez GlobalData, dans des propos rapportés par Mining Weekly.

Il a précisé que le marché est resté déficitaire du fait de plusieurs fermetures de mines et de la réduction de la production en raison des préoccupations liées aux prix. La production globale est encore inférieure de 1,1 million de tonnes à la demande mondiale, qui avait atteint 14,5 millions de tonnes. Actuellement en hausse, les prix du zinc devraient se stabiliser vers 2022.

En Afrique, les mines de zinc ne sont pas nombreuses. La production du métal est souvent associée au cuivre et à d’autres métaux. Par exemple, on peut citer la mine de cuivre-zinc Bisha opérée par Nevsun Resources en Erythrée ou encore le projet de cuivre-zinc Prieska en Afrique du Sud. L’entrée en production de ce dernier est prévue pour 2020.

Louis-Nino Kansoun