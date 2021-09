Le Cameroun accueille la première réunion du réseau diplomatique de la Coalition pour la liberté de la presse

(Agence Ecofin) - Dans de nombreux pays, la liberté de la presse n'est toujours pas garantie, particulièrement en Afrique. Des gouvernements et des organisations internationales mettent en œuvre des initiatives pour améliorer cela.

Le Royaume-Uni et le Canada ont conjointement coorganisé la première réunion du réseau diplomatique de la Coalition pour la liberté de la presse (MFCDN) au Cameroun. Au cours de ladite réunion, qui s'est tenue à Yaoundé le mardi 28 septembre, les membres du Cameroun de la coalition ont notamment identifié les priorités et convenu d'éventuelles actions conjointes pour promouvoir la liberté de la presse.

Pour le Dr Christian Dennys-McClure (photo), Haut-Commissaire du Royaume-Uni au Cameroun, « la capacité des journalistes à rendre compte librement des questions d'intérêt public est un indicateur crucial de la démocratie. Lorsque la liberté de la presse est restreinte, ces fonctions vitales s'effondrent, ce qui a un impact sur la prise de décision des dirigeants et des citoyens. » Des propos renchéris par Richard Bale, Haut-Commissaire du Canada au Cameroun, qui déclare « qu’il est essentiel dans tous les pays de soutenir la liberté et l'indépendance des journalistes – qu'ils travaillent dans la presse écrite, l'audiovisuel ou de plus en plus par le biais des médias sociaux – pour informer, enquêter, rendre compte avec précision et demander des comptes aux décideurs des secteurs public et privé ».

A l'occasion de la Journée mondiale de l'accès universel à l'information, la Coalition pour la liberté de la presse au Cameroun appelle les autorités à élargir les lois sur l'accès à l'information, et à veiller à leur mise en œuvre afin de rétablir des institutions solides pour le développement durable.

Formée en juillet 2019, la MFCDN compte actuellement 47 pays membres, dont le Botswana, le Ghana, les Seychelles, le Soudan, qui se sont engagés à défendre la liberté de la presse et la sécurité des journalistes et à demander des comptes à ceux qui nuisent aux journalistes pour avoir fait leur travail.

Isaac K. Kassouwi (stagiaire)