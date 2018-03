Prix francophone de l’innovation dans les médias : un site internet congolais et une web TV malienne récompensés  

(Agence Ecofin) - Le 23 mars, l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), Radio France internationale (RFI) et Reporters sans frontières ont récompensé les trois lauréats de la troisième édition du « Prix francophone de l’innovation dans les médias ».

Récompensant les innovations dans les contenus, les usages, les modèles économiques et qui contribuent à renforcer la liberté de la presse et le droit à l’information des populations, le prix a distingué cette année, deux médias africains.

En effet, le 1er prix, de 10 000 euros, a été décerné à « Habari RDC » de la République Démocratique du Congo, un site internet animé par une centaine de journalistes et blogueurs ciblant la jeunesse congolaise. Le 2e prix, de 6 500 euros, a été décerné à « Kunafoni », une Web TV malienne d’information générale offrant des programmes originaux comme le « Kunafoni Rappou », un journal télévisé rappé.

Le 3e prix, de 3 500 euros, est revenu à « Nothing but the wax », un média indépendant français ciblant les milléniaux afro-descendants.

Servan Ahougnon