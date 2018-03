Tunisie : 17 agressions ont été commises contre les journalistes, en février 2018

(Agence Ecofin) - En Tunisie, 17 agressions ont été perpétrées contre les journalistes, durant le mois de février. C’est ce qu’a déclaré le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT), hier, dans un communiqué de presse. D’après le SNJT, c’est une agression seulement de moins, qu’en janvier 2018.

L’unité d’observation des agressions commises contre les journalistes et la liberté de la presse en Tunisie, un organe du SNJT, précise que 7 des agressions ont été commises par la police et 6 autres par des fonctionnaires publics.

Pour réduire les agressions de journalistes dans le pays et, surtout, faciliter le travail de la presse, le SNJT a demandé aux pouvoirs publics de mettre en application le code de conduite régissant les relations entre les policiers et les journalistes, et de publier les résultats des enquêtes sur les agressions commises contre les journalistes, pour décourager les agresseurs.

Le syndicat a également invité le gouvernement à suspendre l’usage des circulaires internes entravant le droit d’accès à l’information des journalistes dans les administrations publiques.

Servan Ahougnon