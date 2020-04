Le coronavirus creuse un fossé médiatique entre l’Europe et l’Afrique

(Agence Ecofin) - En Afrique, la confiance dans les médias européens s’effrite au fil des articles catastrophistes, moqueurs ou condescendants qui paraissent chaque jour sur la gestion africaine de l’épidémie.

Dernièrement, les railleries suscitées par le Covid-Organics, la solution choisie par Madagascar pour se protéger du virus, ont très mal passé. On citera par exemple, cette « enquête » du Figaro, signée d’Etienne Jacob et titrée « Les remèdes ubuesques de chefs d'Etat face au coronavirus » où le président Andry Rajoelina, présenté de manière clownesque, « se gausse, sur une petite estrade en présentant son supposé remède miracle ». Mais plus encore que ce ton méprisant auquel les Africains sont habitués, c’est le déni de réalité qui choque le plus : « Les ambassadeurs de Chine et de Corée du Sud, pays largement touchés par la pandémie, sont également présents», affirme Le Figaro, ignorant sans doute que la Corée du Sud est parvenue à maitriser l’épidémie en 3 semaines et qu’elle déplore moins de 250 décès, quand la France a déjà passé la barre des 22 000 morts.

Dans le même esprit, en Belgique, le 11 avril dernier, sur la RTBF, Anne Goderniaux s’est fendue d’une chronique présentant le Cameroun comme l’enfer sur terre, avec une population livrée à la guerre civile, submergée par l’épidémie et abandonnée par son gouvernement… rien que ça. Ce jour là, le Cameroun affichait 12 décès. Aujourd’hui, deux semaines plus tard, il en compte 53, quand la petite Belgique approche les 7000 morts et détient le record mondial de mortalité avec 45 décès pour 100 000 habitants. Record que les médias belges contestent énergiquement : « La Belgique n’entend pas laisser son image être piétinée ! », proclame Le Soir de Bruxelles. Par contre, saccager gratuitement l’image d’un pays africain ne semble déranger personne dans le pays de Tintin au Congo.

On voit tout de même fleurir dans la presse européenne quelques articles qui saluent la gestion de la pandémie par le Vietnam, voisin de la Chine (270 cas, 0 décès) ou encore par la Grèce, voisine de l’Italie (1800 cas, 130 décès). Mais de là à reconnaitre que certains gouvernements africains, eux aussi, gèrent plutôt bien la crise en dépit de leurs faibles moyens, il y a un tout un univers que la plupart des médias européens semble totalement ignorer, celui de 2020.