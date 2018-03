Nigeria : la BBC ouvre un nouveau bureau dans la ville de Lagos

(Agence Ecofin) - La BBC vient officiellement d’ouvrir un nouveau bureau sur le territoire nigérian. Le nouveau bureau permettra entre autres d’alimenter les nouveaux services de la BBC en langues Igbo, Yoruba et Pidgin. Situé dans la ville de Lagos, ses locaux qui peuvent accueillir jusqu’à 200 personnes, abritent un studio de télévision et deux studios radio.

Jamie Angus, directeur de BBC World Service, a annoncé lors de la cérémonie d’inauguration du nouveau bureau que le service de presse prévoyait de lancer bientôt une série de recrutements, de stages et de formations, pour détecter et amener à plein potentiel les prochains talents du journalisme africain. La BBC a également annoncé le lancement prochain de nouveaux programmes en français, Swahili, Hausa et anglais, réalisés en partenariat avec des équipes de télévisions locales.

La BBC continue donc de renforcer en 2018, sa présence en Afrique.

Servan Ahougnon