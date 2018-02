Algérie : la Fédération nationale de Rugby forme 15 journalistes pour familiariser la presse à ce sport

(Agence Ecofin) - La Fédération Algérienne de rugby a organisé, le 25 février, en collaboration avec l’Association des journalistes algériens (AJA), une journée de formation pour 15 journalistes issus de divers médias algériens, aussi bien de la presse écrite, de la radio, de la télévision que des medias en ligne. Le but de cette formation était de permettre à la presse nationale de se familiariser avec le rugby pour leur permettre de commenter ce sport plus facilement.

La formation a été dirigée par Mr Mohamed Sahraoui, directeur technique national de la fédération algérienne de rugby. Ce dernier s’est chargé de donner aux journalistes, les bases et les fondamentaux pour qu’ils puissent commenter et analyser les matchs.

En Algérie et plus généralement en Afrique, le rugby faisait partie des contenus sportifs les moins regardés. Avec la création de fédérations dans certains pays africains, de nombreux efforts sont faits pour attirer la presse et les annonceurs vers le rugby.

Néanmoins, on voit mal les annonceurs et les chaînes de télévisions opérant en Afrique, occupés à batailler pour les droits du football et du basket, tenter l’aventure rugby.

Servan Ahougnon