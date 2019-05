RDC : l’agence de presse Sputnik signe un accord de partenariat avec le radiodiffuseur national congolais

(Agence Ecofin) - L'agence de presse russe Sputnik a conclu un accord de partenariat avec la Radiotélévision nationale congolaise (RTNC). L'accord a été signé à Moscou dans le cadre de la récente visite d’une délégation officielle congolaise en Russie.

L'accord permet des échanges réguliers de contenu, en français et en anglais, entre le radiodiffuseur public congolais et Sputnik. Les deux parties ont également convenu de collaborer dans le domaine de l'information afin de renforcer les relations entre leurs deux pays.

Ernest Kabila Ilunga, le directeur général de la RTNC, s’est dit ravi de l'accord de partenariat avec Sputnik. Il a ajouté qu'il espérait que cette collaboration contribuerait non seulement aux relations culturelles mais aussi économiques et commerciales entre la République démocratique du Congo et la Russie.

A l’occasion de la cérémonie de signature, Sergei Kochetkov, le rédacteur en chef de Sputnik, a déclaré que l'établissement de partenariats avec les médias africains est l'une des priorités de l'agence de presse.

Servan Ahougnon